Фильм «Оппенгеймер» выйдет в онлайне в конце ноября

Ещё до релиза «Оппенгеймера» режиссёр Кристофер Нолан и продюсеры кинокомпании Universal Pictures заявляли, что картина о создателе ядерной бомбы пробудет эксклюзивом кинотеатров не меньше трёх месяцев. Это значило, что лента не выйдет в онлайне как минимум до 21 октября. Это большой срок для современных релизов, которые обычно добираются до цифровых сервисов спустя 45 суток.
В интервью The Associated Press продюсер картины Эмма Томас заявила, что «Оппенгеймер» всё же не выйдет в цифре в октябре. Более того, лента проведёт в кино почти всю осень, а до цифровых площадок фильм доберётся лишь в конце ноября. Точную дату женщина не назвала.
Необычно долгий кинопрокат «Оппенгеймера» легко объясним — трёхчасовой разговорный блокбастер Кристофера Нолана собрал за два месяца проката более $ 910 млн и постепенно приближается к $ 1 млрд. Фильм тем временем уже начали неофициально показывать и в России.
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