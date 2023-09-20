В Starfield сыграло уже 10 млн человек

Bethesda объявила, что с момента релиза Starfield привлекла 10 млн геймеров. Игре удалось достичь этого показателя через две с лишним недели после выхода в раннем доступе.
Разработчики поблагодарили аудиторию и отметили, что подобные результаты «астрономические». Bethesda ещё раз напомнила о том, что Starfield показала крупнейший запуск среди всех игр компании.
Фото: Bethesda
Ранее, 8 сентября, Bethesda сообщила о том, что в RPG сыграло более шести миллионов человек. За 12 дней аудитория тайтла выросла на четыре миллиона геймеров.
Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой разворачивается в космосе. Игра получила тёплый приём критиков, но геймеры критикуют игру до сих пор.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Игра с релиза есть в Game Pass.
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