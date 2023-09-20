В Mortal Kombat 1 хотели добавить Джона Уика
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Недавно геймдиректор Mortal Kombat 1 Эд Бун рассказал, какого бойца он хотел добавить в файтинг, но в итоге так и не смог этого сделать. Сейчас Бун очень сожалеет, что ему не удалось добиться добавления персонажа.
Речь идёт про Джона Уика в исполнении Киану Ривза. По словам Буна, команда не смогла договориться по поводу использования прав на наёмника.
Мы очень старательно и долго пытались заполучить Джона Уика в Mortal Kombat. Увы, сделать этого не получилось.
Ещё Бун заявил, что в идеале каждого персонажа в Mortal Kombat 1 должен был озвучить именитый и профессиональный актёр. Как, например, Меган Фокс озвучила Нитару, а Жан-Клод Ван Дамм поработал над Джонни Кейджем.
Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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