На iPhone 15 Pro Max протестировали Resident Evil Village и другие игры

Команда канала Geek Culture выпустила свежее видео, в котором протестировала некоторые игры на iPhone 15 Pro Max. Среди тайтлов оказались Resident Evil Village, Genshin Impact и PUBG Mobile.
В целом обозреватель остался доволен тем, как проекты работают на смартфоне. Ни в одной из игр не было замечено серьёзных падений FPS или других ошибок.
Фото: Geek Culture
Фото: Geek Culture
Фото: Geek Culture
Видео доступно на YouTube-канале Geek Culture. Права на видео принадлежат Geek Culture.
Температура корпуса iPhone 15 Pro Max в спокойном состоянии достигает 25–30°C. Ютубер поиграл в Village около 20 минут, затем температура выросла до 34–39°C. Такое повышение показателей он назвал незначительным, поскольку сам корпус даже не стал нагреваться. Держать его было комфортно.
За 20 минут игры в Village смартфон разрядился со 100% до 95% — всего на 5%.
Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября. В России гаджеты появятся в начале октября.
- 20 сентября 2023
-
08:33
-
08:19
-
07:05
-
06:30
- 19 сентября 2023
-
22:00
-
21:43
-
21:23
-
20:54
-
20:23
-
20:06
-
20:01
-
19:44
-
19:22
-
18:59
-
18:41
-
18:12
-
17:43
-
17:13
-
16:54
-
16:40
-
16:20
-
15:54
-
15:27
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:35
-
12:23