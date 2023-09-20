На iPhone 15 Pro Max протестировали Resident Evil Village и другие игры

Команда канала Geek Culture выпустила свежее видео, в котором протестировала некоторые игры на iPhone 15 Pro Max. Среди тайтлов оказались Resident Evil Village, Genshin Impact и PUBG Mobile.

В целом обозреватель остался доволен тем, как проекты работают на смартфоне. Ни в одной из игр не было замечено серьёзных падений FPS или других ошибок.

Фото: Geek Culture

Фото: Geek Culture

Фото: Geek Culture

Видео доступно на YouTube-канале Geek Culture. Права на видео принадлежат Geek Culture.

Температура корпуса iPhone 15 Pro Max в спокойном состоянии достигает 25–30°C. Ютубер поиграл в Village около 20 минут, затем температура выросла до 34–39°C. Такое повышение показателей он назвал незначительным, поскольку сам корпус даже не стал нагреваться. Держать его было комфортно.

За 20 минут игры в Village смартфон разрядился со 100% до 95% — всего на 5%.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября. В России гаджеты появятся в начале октября.