В 2023 году российские геймеры потратили на игры 135 млрд рублей

Директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова рассказала газете «Ведомости», что российские геймеры с начала 2023 года потратили на видеоигры 135 млрд рублей, а к концу года объём рынка может достигнуть 167 млрд рублей.
Около 107 млрд рублей прошло через официальные каналы, а оставшиеся 28 млрд рублей – через посредников-перекупщиков. Геймеры активно тратили деньги для покупок игр на дисках и в цифре. К цифровым версиям относятся купленные проекты для турецких аккаунтов.
По результатам исследования, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек, получилось, что каждый такой игрок в среднем потратил с января по август 5,4 тыс. на видеоигры.
Из-за того, что игровые издатели перестали работать с Россией, многие покупки происходят в обход официальных путей. Такими путями пользуются большинство игроков в стране.
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