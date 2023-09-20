В 2023 году российские геймеры потратили на игры 135 млрд рублей

Директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова рассказала газете «Ведомости», что российские геймеры с начала 2023 года потратили на видеоигры 135 млрд рублей, а к концу года объём рынка может достигнуть 167 млрд рублей.

Около 107 млрд рублей прошло через официальные каналы, а оставшиеся 28 млрд рублей – через посредников-перекупщиков. Геймеры активно тратили деньги для покупок игр на дисках и в цифре. К цифровым версиям относятся купленные проекты для турецких аккаунтов.

По результатам исследования, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек, получилось, что каждый такой игрок в среднем потратил с января по август 5,4 тыс. на видеоигры.

Из-за того, что игровые издатели перестали работать с Россией, многие покупки происходят в обход официальных путей. Такими путями пользуются большинство игроков в стране.