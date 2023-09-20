Авторы Terraria пожертвовали $ 100 тыс. на игровые движки из-за скандала с Unity

Недавний скандал с компанией Unity, которая решила ввести комиссию на скачивание игр, не оставил равнодушным никого. Создатели игр стали призывать не пользоваться услугами Unity из-за новой политики, а геймеры массово раскритиковали решение.

На ситуацию отреагировала и студия Re-Logic, разработавшая Terraria. Команда решила поддержать два других движка: Godot и FNA. Таким образом Re-Logic выступила против политики Unity и поддержала другие команды.

Мы не считаем, что простого публичного заявления будет достаточно. Мы осуждаем и отвергаем изменения, предложенные Unity. Всё это — поучительная история, которую индустрия никогда не забудет. C целью поддержки мы жертвуем $ 100 тыс. движкам с открытым кодом.

Re-Logic надеется, что в итоге Unity одумается и не будет больше совершать необдуманные действия.