Илон Маск пришёл к CD Projekt RED с пистолетом с просьбой добавить его в Cyberpunk 2077

Илон Маск в последнее время не перестаёт удивлять. Помните недавние новости о том, что он предлагал своей бывшей девушке Эмбер Хёрд закосплеить Ангела из Overwatch? Издание IGN обратило внимание ещё на одну интересную ситуацию.

По словам Уолтера Айзексона, автора мемуаров Илона Маска, миллиардер появился в записывающей студии CD Projekt RED с пистолетом 200-летней давности и настоял, чтобы в Cyberpunk 2077 у него была эпизодическая роль. Его бывшая жена, певица Граймс, в то время записывала реплики для своего персонажа.

Когда Граймс записывала голос поп-звезды-киборга, которую она играла в видеоигре Cyberpunk 2077, он появился в студии с пистолетом 200-летней давности и настоял, чтобы ему дали эпизодическую роль.

Как мы знаем, камео Маска действительно есть в игре, а значит, трюк с винтажным пистолетом сработал отлично.