«Тролль» получил продолжение — он стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix

Норвежский фильм «Тролль» получит вторую часть. Об этом сообщило издание Variety.

Сиквел снимет Роар Утхауг, который выступил постановщиком первой части. Вся прежняя команда, делавшая первый фильм, должна вернуться.

Действие первой части разворачивается после взрыва в норвежских горах, который пробуждает древнего тролля. История вращается вокруг бесстрашного палеонтолога, который отправляется в путешествие, чтобы помешать существу сеять смертельный хаос. В актёрский состав вошли Ине Мари Вильманн, Ким Фальк, Мадс Петтерсен и Гард Б. Эйдсволд.

Первая часть «Тролля» доступна для просмотра на Netflix. Даты выхода у второй части пока что нет. «Тролль» стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix в истории.