«Это забытая часть американской истории»: Леонардо Ди Каприо — об «Убийцах цветочной луны»

Уже через месяц состоится премьера фильма «Убийцы цветочной луны». Картина расскажет основанную на реальных событиях историю индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо прокомментировал важность картины в современном мире. По его словам, американцы забыли часть своей истории, в которой они постепенно вытесняли коренных американцев с их земель, поэтому «Убийц цветочной луны» можно воспринимать как «расплату за американское прошлое».

Это полностью забытая часть американской истории и открытая рана, которая всё ещё гноится. Голливуд имеет долгую историю с неоднозначным прошлым в изображении коренных американцев. Нам нужно сделать больше в этом направлении. Знаете, мы приближаемся к великой расплате за наше прошлое. Чем более правдивыми будут рассказаны эти истории, тем более эффективным будет процесс исцеления.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в прокат в кинотеатрах 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае. Критики уже посмотрели фильм и назвали его одной из самых знаковых работ в карьере Ди Каприо.