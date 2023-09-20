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Авторы Cyberpunk 2077 объяснили выбор Саши Грей на роль радиоведущей

Авторы Cyberpunk 2077 объяснили выбор Саши Грей на роль радиоведущей
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Уже давно было известно, что бывшая порноактриса Саша Грей озвучил радиоведущую Эш в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Директор по адаптации игры на английский язык Борис Пугач-Мурашкевич рассказал, почему была выбрана именно Грей.

По словам директора, актриса отлично отыграла Эш. Она чувствует героиню и вживается в её роль, а это, считает Борис, самое главное.

Итак, Эш — путешествующая радиопиратка. Я думаю, что её образ сильно вдохновлен Сашей Грей. Это такая типичная актриса. Уберите первую и последнюю буквы из имени Саши, и вы получите Эш. Она загадочна и непостижима. Активистка со своей собственной повесткой дня, остающаяся инкогнито. Самая сексуально раскрепощённая женщина Голливуда вполне может воплотить такую героиню.

Дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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