Авторы Cyberpunk 2077 создали шаблон заявления на отпуск к релизу аддона Phantom Liberty

CD Projekt RED выпустила бланк, который можно использовать для заявления на отпуск. Таким образом, шуточно советуют разработчики, он поможет взять незапланированный отпуск для игры в дополнение Phantom Liberty, первое и единственное расширение для Cyberpunk 2077.

В бланке авторы упоминают, что сотрудник может внести решающий вклад в операцию по вызволению высокопоставленного лица из района Догтаун в Найт-Сити. При этом вся ситуация представляет собой вопрос международной безопасности.

Фото: CD Projekt RED

Аналогичный шаблон на отпуск ранее создавали многие студии, включая Larian, создателей Baldur's Gate 3. Самое интересное, что впоследствии комьюнити-менеджеру компании Obsidian удалось получить отгул, используя тот самый шуточный бланк.

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений выйдет на пять дней раньше — 21-го числа.