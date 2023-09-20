Авторы Cyberpunk 2077 создали шаблон заявления на отпуск к релизу аддона Phantom Liberty

CD Projekt RED выпустила бланк, который можно использовать для заявления на отпуск. Таким образом, шуточно советуют разработчики, он поможет взять незапланированный отпуск для игры в дополнение Phantom Liberty, первое и единственное расширение для Cyberpunk 2077.
В бланке авторы упоминают, что сотрудник может внести решающий вклад в операцию по вызволению высокопоставленного лица из района Догтаун в Найт-Сити. При этом вся ситуация представляет собой вопрос международной безопасности.
Фото: CD Projekt RED
Аналогичный шаблон на отпуск ранее создавали многие студии, включая Larian, создателей Baldur's Gate 3. Самое интересное, что впоследствии комьюнити-менеджеру компании Obsidian удалось получить отгул, используя тот самый шуточный бланк.
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений выйдет на пять дней раньше — 21-го числа.
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