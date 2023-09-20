В новом сезоне «Простоквашино» появится солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков
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Компания «Союзмультфильм» выпустила новый трейлер пятого сезона «Простоквашино». В небольшом ролике авторы анонсировали нового гостя — солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.
Видео доступно на YouTube-канале «Союзмультфильм». Права на видео принадлежат «Союзмультфильму».
По сюжету продолжения Шарик так разрекламирует свою деревню в блоге, что певец лично приедет отдохнуть в сказочное место. Там он встретит главных героев и впутается в некие неожиданные приключения. Вместе с тем знаменитый артист исполнит «Гимн Простоквашина» и станет одним из главных героев пятого сезона.
Новый сезон «Простоквашино» стартует уже 25 сентября. Перезапущенный мультсериал транслируется с 2018 года — за пять лет вышло более 100 эпизодов.
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