В новом сезоне «Простоквашино» появится солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков

Компания «Союзмультфильм» выпустила новый трейлер пятого сезона «Простоквашино». В небольшом ролике авторы анонсировали нового гостя — солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Видео доступно на YouTube-канале «Союзмультфильм». Права на видео принадлежат «Союзмультфильму».

По сюжету продолжения Шарик так разрекламирует свою деревню в блоге, что певец лично приедет отдохнуть в сказочное место. Там он встретит главных героев и впутается в некие неожиданные приключения. Вместе с тем знаменитый артист исполнит «Гимн Простоквашина» и станет одним из главных героев пятого сезона.

Новый сезон «Простоквашино» стартует уже 25 сентября. Перезапущенный мультсериал транслируется с 2018 года — за пять лет вышло более 100 эпизодов.