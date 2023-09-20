Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже iPhone 15

Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже iPhone 15
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты предупредили россиян о большом всплеске мошенничеств на фоне выхода iPhone 15. Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые очень похожи по оформлению на официальный магазин Apple, и предлагают купить смартфон с доставкой или оформить предзаказ с большой скидкой.

После введения данных банковской карты мошенники списывают деньги и не отправляют устройство. Сообщается, что нечестные продавцы встречаются также и на популярных торговых площадках. В таком случае если смартфон всё-таки придёт, то наверняка окажется подделкой.

Специалисты предупреждают, что вернуть украденные средства крайне сложно. Во избежание подобных ситуаций лучше не заключать сделки с сомнительными продавцами, не соглашаться на предоплату и не приобретать «сертификаты» на покупку техники Apple.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября.

Материалы по теме
iPhone 15 Pro Max оказался на 11% мощнее iPhone 14 Pro Max
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android