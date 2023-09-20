Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже iPhone 15

Эксперты предупредили россиян о большом всплеске мошенничеств на фоне выхода iPhone 15. Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые очень похожи по оформлению на официальный магазин Apple, и предлагают купить смартфон с доставкой или оформить предзаказ с большой скидкой.

После введения данных банковской карты мошенники списывают деньги и не отправляют устройство. Сообщается, что нечестные продавцы встречаются также и на популярных торговых площадках. В таком случае если смартфон всё-таки придёт, то наверняка окажется подделкой.

Специалисты предупреждают, что вернуть украденные средства крайне сложно. Во избежание подобных ситуаций лучше не заключать сделки с сомнительными продавцами, не соглашаться на предоплату и не приобретать «сертификаты» на покупку техники Apple.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября.