В iOS 17 появилась защита от обнажённого контента

Пару дней назад вышла свежая версия операционной системы iOS 17. Одним из нововведений стал алгоритм на основе нейросети, который способен определять на изображениях и видео наготу, а затем автоматически размывать её.
Функция работает в iMessage, FaceTime и AirDrop. Система предупреждает пользователя смартфона о характере отправленного контента и даёт возможность отклонить его. В Apple отметили, что система работает автономно и у компании нет доступа к зацензуренным изображениям и видеороликам.
Напомним, в iOS 17 также появились новые экраны для звонков. Можно выбрать любой шрифт, цвет текста и аватар для своих контактов. Каждый контакт будет уникальным. Главное, что внешние приложения (типа WhatsApp, «Телеграма» и прочих) тоже получат доступ к созданию подобных экранов.
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