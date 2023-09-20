Вышел второй трейлер новых «Голодных игр»

Компания Lionsgate представила второй трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Картина выступит спин-оффом оригинальной франшизы и станет первой лентой в серии за последние восемь лет.
В ролике показали главных героев фильма, различные локации и экшен-сцены.
Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.
События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.
Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 17 ноября. Выйдет ли картина в России, неизвестно.
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