Илон Маск требовал добавить его в Cyberpunk 2077

Бизнесмен Илон Маск рассказал в собственной биографии об одном занятном случае из жизни. Во время записи озвучки певицы Граймс для Cyberpunk 2077 основатель Tesla и SpaceX заявился в студию разработчиков с антикварным оружием.
Предприниматель заявил сотрудникам студии, что он вооружён, но не опасен. Маск настоятельно просил разработчиков из CD Projekt RED добавить его камео в игру.
Предполагается, что бизнесмен мог проявить такой высокий интерес к тайтлу из-за своего проекта Neuralink. Поскольку во вселенной Cyberpunk 2077 люди регулярно изменяют свои тела с помощью различных имплантов.
Видео доступно на YouTube-канале Nerux. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Полноценного камео Илон Маск так и не получил, однако в прологе игры за корпората есть персонаж, который слегка напоминает его.
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