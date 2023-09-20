Авторы Warface отключат русскую версию шутера в Steam и EGS

Компания Astrum Entertainment объявила о прекращении поддержки Steam и EGS-версий игры Warface. Уже 19 сентября авторы отключили доступ к веб-странице игры в Steam и EGS и внутриигровые платежи. Что касается серверов, то они продолжат работу ещё 90 дней — до 19 декабря 2023 года.
После этого игроки из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана больше не смогут играть в шутер через Steam. Разработчики предложили геймерам альтернативу — перенести свой прогресс в VK Play. Для этого нужно будет создать полностью новую учётную запись, на которой нет персонажей.
Со всеми подробностями отключения русскоязычных Steam-серверов в Warface можно ознакомиться на официальном сайте игры.
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