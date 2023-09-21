Роскомнадзор заблокировал BadComedian в сообществе в VK из-за вопроса про фильм «Айта»

Известный блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов рассказал об одной неприятной истории, произошедшей с ним, фильмом «Айта» и Роскомнадзором.

Баженову не понравилось, что Роскомнадзор увидел в картине демонстрацию национализма. По словам блогера, ведомство несправедливо набросилась на фильм, из-за чего его убрали из всех онлайн-кинотеатров. Причину удаления ленты Роскомнадзор озвучивал отдельно.

Демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчёркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо.

Чтобы не оставить ситуацию без развития, Баженов под одним постом в сообществе Роскомнадзора в VK спросил, как ведомство может прокомментировать ситуацию с лентой «Айта». После этого BadComedian был заблокирован в сообществе.

Стоит ли удивляться, что данная организация не способна к диалогу, (и уж тем более) к анализу фильма, а способна лишь блокировать?

Нет, не стоит. Ожидаемо. И зачем нужны такие «защитники» тоже ясно — под бравурными словами о «защите» банить кого захочется и получать за это зарплату.

Вероятно, Роскомнадзор не разблокирует блогера. На его действия ведомство никак не отреагировало.