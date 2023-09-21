Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун поборются за «Оскар» за фильм «Убийцы цветочной луны»

Издание Variety сообщило, что актриса Лили Гладстоун из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе может быть номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Если Гладстоун станет номинантом, то впервые в истории за награду будет бороться коренная американка.

Среди номинантов на «Оскар» очень мало коренных жителей. Из женщин, которые могли получить «Оскар», было всего три случая. На награду номинировались Мерл Оберон, Киша Касл-Хьюз и Ялица Апарисио. Эти актрисы: британка, новозеландка и мексиканка соотвественно.

Что интересно, на премию будут выдвигать и Леонардо Ди Каприо — он тоже поборется за статуэтку.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в прокат 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае.