Если бы Фродо был Голлумом: Элайджа Вуд и другие — на кадрах ремейка «Токсичного мстителя»

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из ремейка комедийного фильма «Токсичный мститель». На них можно увидеть Элайджу Вуда в очень необычном для актёра образе, Кевина Бейкона и Питера Динклейджа в балетной пачке.
Также на кадры попали и другие персонажи, но Элайджа Вуд среди всех выглядит выделяющимся. Фанаты шутят, что примерно так выглядел бы Фродо из «Властелина колец», если бы оставил Кольцо себе и сошёл с ума.
Фото: Legendary Entertainment
Фото: Legendary Entertainment
Фото: Legendary Entertainment
Фото: Legendary Entertainment
Фото: Legendary Entertainment
Фото: Legendary Entertainment
Фото: Legendary Entertainment
Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость.
У ремейка «Мстителя» пока что нет даты выхода в широкий прокат. Мировая премьера фильма состоится в конце сентября на кинофестивале Fantastic Fest.
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