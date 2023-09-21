Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Если бы Фродо был Голлумом: Элайджа Вуд и другие — на кадрах ремейка «Токсичного мстителя»

Если бы Фродо был Голлумом: Элайджа Вуд и другие — на кадрах ремейка «Токсичного мстителя»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из ремейка комедийного фильма «Токсичный мститель». На них можно увидеть Элайджу Вуда в очень необычном для актёра образе, Кевина Бейкона и Питера Динклейджа в балетной пачке.

Также на кадры попали и другие персонажи, но Элайджа Вуд среди всех выглядит выделяющимся. Фанаты шутят, что примерно так выглядел бы Фродо из «Властелина колец», если бы оставил Кольцо себе и сошёл с ума.

Фото: Legendary Entertainment

Фото: Legendary Entertainment

Фото: Legendary Entertainment

Фото: Legendary Entertainment

Фото: Legendary Entertainment

Фото: Legendary Entertainment

Фото: Legendary Entertainment

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость.

У ремейка «Мстителя» пока что нет даты выхода в широкий прокат. Мировая премьера фильма состоится в конце сентября на кинофестивале Fantastic Fest.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android