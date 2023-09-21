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Соавтор Dead Space Глен Скофилд покинул основанную им же студию Striking Distance

Соавтор Dead Space Глен Скофилд покинул основанную им же студию Striking Distance
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Издание Bloomberg сообщило о том, что соавтор Dead Space и основатель студии Striking Distance Глен Скофилд покинул команду. Скофилд основал студию в 2019 году. Она успела выпустить одну игру — провальную The Callisto Protocol.

Вместе со Скофилдом команду покинули операционный директор и финансовый директор Striking Distance. По словам компании Krafton, владеющей Striking Distance, Скофилд «решил использовать новые возможности» для себя. Что под этим подразумевается, непонятно.

Должность генерального директора перейдёт к Стивену Папутсису, который ранее занимал должность директора студии по развитию. В заявлении Шофилд сказал, что ему очень жаль покидать прекрасную команду, но он уверен, что оставляет её в отличных руках.

Чем займётся Шофилд дальше, неизвестно.

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