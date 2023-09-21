Релиз третьего крупного патча для Baldur's Gate 3 немного отложили
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Larian даже спустя долгое время с релиза Baldur's Gate 3 продолжает улучшать тайтл и делать его лучше. Команда готовит третий крупный патч, но он выйдет чуть позже запланированной даты.
Апдейт должен был выйти уже сегодня, но Larian решила взять дополнительный день на полировку. В итоге патч ожидается завтра.
Детали апдейта неизвестны, но он обещает быть большим и исправить множество технических ошибок.
Baldur's Gate 3 — масштабная ролевая игра Larian, которая получила очень тёплые оценки от критиков и геймеров. Многие заочно назвали Baldur's Gate 3 лучшей игрой года и считают, что все награды должна забрать именно она.
Сначала Baldur's Gate 3 вышла на ПК, а потом добралась до PS5. В ноябре проект должен выйти на Xbox Series.
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