Роберт Де Ниро вернётся к культовой роли Трэвиса Бикла из «Таксиста» для рекламы

По информации СМИ, Роберт Де Ниро вернётся к своей культовой роли Трэвиса Бикла из «Таксиста» Мартина Скорсезе. Но есть одна загвоздка — в образ персонажа актёр воплотится ради съёмок рекламы Uber.

Сообщается, что Де Ниро даже произнесёт некоторые культовые фразы своего персонажа. Как будет выглядеть рекламный ролик, не сообщается. Предыдущие рекламные ролики, в которых снялся актёр, показали, что у него нет проблем с подшучиванием над самим собой.

«Таксист» — культовый триллер Мартина Скорсезе, который рассказывает о таксисте Трэвисе Бикле. Он — ветеран вьетнамской войны, который в один момент решает очистить Нью-Йорк от всей грязи и преступности. Бикл берёт на себя роль борца за справедливость и начинает собственную вендетту.