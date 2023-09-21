Забастовка сценаристов в США уже очень близка к завершению
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2023 год запомнится не только отличными кинопремьерами, но и забастовками в США. Сначала на пикеты вышли сценаристы, а затем их поддержали актёры. Из-за этого под угрозой оказалось множество проектов, однако часть забастовки, похоже, скоро кончится.
По информации издания CNBC, сценаристы и продюсеры близки к соглашению о прекращении забастовки после личной встречи, которая произошла вчера. Сегодня сторонам осталось решить пару вопросов.
Несмотря на оптимистический настрой, в случае неудачи, есть шанс, что забастовка сценаристов продлится до конца года.
Единственное, чего хотят добиться сценаристы — улучшений условий труда. А голливудские студии не были готовы пойти на условия сценаристов, из-за чего забастовка и случилась.
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