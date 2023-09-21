Джордж Р.Р. Мартин и другие писатели подали в суд на OpenAI за нарушение авторских прав

Гильдия авторов и 17 известных писателей, таких как Джонатан Франзен, Джон Гришем, Джордж Р.Р. Мартин и Джоди Пикоулт, подали иск на компанию Open AI в Южный округ Нью-Йорка. Иск будет рассматриваться как коллективный.

Согласно жалобам писателей, OpenAI скопировала работы истцов без разрешения или кого-то одобрения с их стороны. Также компанию обвинили в использовании защищёнными авторскими правами материалами при обучении ChatGPT и LLaMA.

Средства к существованию этих авторов зависят от произведений, которые они создают. Но лицензии ответчика ставят под угрозу способность авторов художественной литературы зарабатывать на жизнь своей работой.

Писатели требуют от OpenAI прекратить использовать их работы, убрать их из своих баз данных и выплатить им компенсацию за нанесённый ущерб.