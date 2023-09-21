Эксперты рассказали о последствиях отмены платной раздачи мобильного интернета в России

В середине сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдвинула крупным операторам в России требование отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве заявили, что «большая четвёрка» навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.

Издание «Известия» поговорило с операторами и выяснило, что как минимум «Мегафон» пока не получал официального предупреждения от ФАС. В МТС также заявили, что пока ничего не получали, рассказав о причинах платной раздачи интернета на смартфонах. По словам компании, это вынужденная мера, необходимая для снижения неконтролируемого прироста интернет-трафика и стабильной скорости доступа в Сеть для абонентов.

Эксперты отмечают, что теоретически платная раздача интернета на безлимитных тарифах обоснована тем, что абоненты обычно раздают трафик на устройства, которые используют намного больше трафика. Если ФАС всё же заставит операторов перестать брать плату за раздачу интернета, то это приведёт как к росту стоимости пакетных тарифов, как и к серьёзным ограничениям по объёмам интернет-трафика в рамках тарифов вплоть до отказа от безлимитного интернета и уменьшения скорости доступа в Сеть.

По словам экспертов, чтобы сохранить текущую стоимость для абонентов, операторам нужна господдержка, которой пока нет в планах. А значит, им придётся повышать цены и случится это наверняка очень скоро.