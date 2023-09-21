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Журналисты пожаловались на ужасное качество чехлов FineWoven для iPhone 15

Журналисты пожаловались на ужасное качество чехлов FineWoven для iPhone 15
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На презентации iPhone 15 компания Apple представила линейку новых оригинальных чехлов для своих будущих смартфонов, которая получила название FineWoven. Это тканевые аксессуары, которые пришли на замену кожаным накладкам — их компания использовала для многих прошлых поколений iPhone.

Некоторые журналисты уже выпустили обзоры на FineWoven, преимущественно ругая их. Дело в том, что за ту же цену в $ 60 (около 5700 рублей) тканевые чехлы выглядят и ощущаются совсем не так приятно, как кожа. Кроме того, все следы, включая царапины и вмятины, остаются на своих местах даже спустя некоторое время.

Полностью новый оригинальный чехол FineWoven

Полностью новый оригинальный чехол FineWoven

Фото: The Verge

Обозреватели отмечают, что спустя уже несколько дней после ношения накладки FineWoven выглядят так, будто они используются уже несколько лет. Журналисты допустили, что дело может быть в некоем производственном браке, однако сомневаются, что дело в нём. В конечном итоге новые чехлы попросту не оправдывают ни свой премиальный статус, ни свою цену в $ 60, отмечают критики.

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