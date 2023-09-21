Вышел трейлер финального сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Телеканал AMC выпустил трейлер восьмого, финального сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов». Вместе с выходом ролика авторы назвали дату премьеры — последние шесть эпизодов начнут выходить 22 октября.
«Бойтесь ходячих мертвецов» — приквел культовых «Ходячих мертвецов», события которого разворачиваются в Лос-Анджелесе в первые дни эпидемии. Шоу рассказывает о семье матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк и разведённого учителя Трэвиса Манавы, которые пытаются выжить в наступившем зомби-апокалипсисе.
Главные роли в шоу исполнили Ким Диккенс («Исчезнувшая» ), Клифф Кёртис («Аватар: Путь воды») и Алисия Дебнем-Кэри («Навстречу шторму»). Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» запустили летом 2015 года — с тех пор проект возвращался с новым сезоном практически ежегодно.
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