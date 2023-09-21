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Роберт Левандовски возглавил первую команду недели в EA Sports FC 24

Роберт Левандовски возглавил первую команду недели в EA Sports FC 24
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Electronic Arts выпустила первую команду недели в EA Sports FC 24 Ultimate Team — за девять дней до релиза самой игры. Её возглавил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с рейтингом 91. Рядом с ним расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах c 90 баллами.

Фото: EA Sports

Лучшие карточки первой недели в EA Sports FC 24 Ultimate Team

  • Роберт Левандовски — 91
  • Мохамед Салах — 90
  • Пауло Дибала — 87
  • Сакина Каршауи — 87
  • Матс Хуммельс — 85
  • Генрих Мхитарян — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 28 сентября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. Практически весь функционал Ultimate Team уже доступен в мобильном приложении FUT Web App, которым могут воспользоваться все обладатели игры.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

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