Роберт Левандовски возглавил первую команду недели в EA Sports FC 24
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Electronic Arts выпустила первую команду недели в EA Sports FC 24 Ultimate Team — за девять дней до релиза самой игры. Её возглавил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с рейтингом 91. Рядом с ним расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах c 90 баллами.
Фото: EA Sports
Лучшие карточки первой недели в EA Sports FC 24 Ultimate Team
- Роберт Левандовски — 91
- Мохамед Салах — 90
- Пауло Дибала — 87
- Сакина Каршауи — 87
- Матс Хуммельс — 85
- Генрих Мхитарян — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 28 сентября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. Практически весь функционал Ultimate Team уже доступен в мобильном приложении FUT Web App, которым могут воспользоваться все обладатели игры.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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