Роберт Левандовски возглавил первую команду недели в EA Sports FC 24

Electronic Arts выпустила первую команду недели в EA Sports FC 24 Ultimate Team — за девять дней до релиза самой игры. Её возглавил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с рейтингом 91. Рядом с ним расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах c 90 баллами.

Фото: EA Sports

Лучшие карточки первой недели в EA Sports FC 24 Ultimate Team

Роберт Левандовски — 91

Мохамед Салах — 90

Пауло Дибала — 87

Сакина Каршауи — 87

Матс Хуммельс — 85

Генрих Мхитарян — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 28 сентября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. Практически весь функционал Ultimate Team уже доступен в мобильном приложении FUT Web App, которым могут воспользоваться все обладатели игры.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.