Обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн уходит из кино

Британский актёр Майкл Кейн, звезда фильмов Кристофера Нолана и обладатель двух «Оскаров», готовится к уходу на пенсию. Об этом 90-летний артист заявил в интервью изданию Telegraph, отметив, что «ему больше не нужно работать, чтобы оплачивать аренду за свою недвижимость».
Мне, чёрт возьми, уже 90 лет, я уже не могу ходить так, как раньше. Можно сказать, что я ушёл на пенсию. У меня была лучшая жизнь, которую я только мог себе представить.
За свою карьеру Майкл Кейн снялся в более чем 150 картинах, включая «Ханну и её сестры», а также «Правила виноделов». Эти две ленты принесли британскому актёру победы в номинации за лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре».
Среди современных лент Кейн больше всего известен по фильмам Кристофера Нолана. Актёр снялся в большинстве картин режиссёра, включая «Интерстеллар», трилогию о Бэтмене и «Престиже».
Ближайшим фильмом Майкла Кейна станет «Великий беглец», который расскажет о ветеране Второй мировой войны, сбегающем из дома престарелых. Герой отправляется во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии. Картина выйдет в мировой прокат 6 октября.
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