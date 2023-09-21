Появился трейлер «Папы из спецназа» — фильм с Николасом Кейджем скоро выйдет в России

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер фильма «Папа из спецназа» — под таким названием выйдет лента The Retirement Plan («Пенсионный план»). Картина с Николасом Кейджем в главной роли станет доступна в России уже 5 октября в большинстве онлайн-кинотеатров страны.
Видео доступно на YouTube-канале Вольгá. Права на видео принадлежат Вольге.
«Папа из спецназа» расскажет про пенсионера Мэтта, который прожигает жизнь. В один момент к нему за помощью обращается дочь и внучка — по какой-то причине их начинает преследовать преступная группировка. Выяснится, что Мэтт совсем не простой пенсионер, а профессиональный киллер, который должен защитить свою семью от злоумышленников.
Премьера ленты в мире состоялась 25 августа. Вместе с Кейджем в фильме сыграли Эшли Грин («Хотел бы я быть здесь»), Рон Перлман («Хэллбой») и Джеки Эрл Хейли («Хранители»).
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Фото: «Вольга»
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