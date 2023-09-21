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Когда выйдет EA Sports FC 24 в раннем доступе

Стала известна дата выхода EA Sports FC 24 в раннем доступе
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Уже завтра, 22 сентября, EA Sports FC 24 станет доступна всем обладателям максимального издания игры и подписчикам сервиса EA Play. Разработчики из Electronic Arts раскрыли дату выхода проекта в раннем доступе — это произойдёт уже в 7:00 по московскому времени.

При этом в приложении EA App сообщается, что игра станет доступна в 3:04 по Москве. Неясно, это внутренняя ошибка программы или же начать играть действительно можно будет раньше официальной даты.

Фото: EA App

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. Официальный выход симулятора состоится 29 сентября на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch.

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