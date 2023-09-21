«Уже был готов играть квалификацию». gpk — о скандале с инвайтом на TI12

Российский киберспортсмен Данил gpk Скутин из команды BetBoom Team по Dota 2 рассказал о своих эмоциях после потери прямого приглашения на The International.

Инцидент с Bali Major, когда BetBoom Team засчитали поражение в уже выигранном матче, игрок вспомнил в рамках интервью нашего изданию.

Было приятно, что в итоге прошли на TI, но всё равно оставался очень неприятный осадок от того мэйджора. Ты проходишь в топ-6, выходишь на главный турнир года своими силами — у тебя такие эмоции! А на следующий день у тебя всё забирают.

Скутин отметил, что после решения организаторов уже был готов к участию в региональных отборочных на TI12.

Мы знали, что шанс попасть на «Инт» напрямую ещё есть — но в тот момент я уже был готов играть квалификацию. Неважно, что было бы на том турнире дальше: мы могли пройти, а могли не пройти, от нас уже ничего не зависело. Так что я уже настраивался на то, что у меня не будет отдыха, вместо отдыха я буду играть отборочные.

Напомним, во время матча на Bali Major оффлейнер нашей команды Иван Pure Москаленко случайно включил прямую трансляцию игры. В результате организаторы приняли решение присудить BetBoom Team поражение и отобрать у нее рейтинговые очки, а также отстранить виновного игрока. Позже BetBooom всё равно отобралась на The International 12 из-за неудачного выступления конкурентов.

Полный текст интервью с gpk вы можете прочитать в материале ниже.