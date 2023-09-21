Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.0 — самый крупный апдейт в истории игры

21 сентября CD Projekt RED выпустила патч 2.0 для Cyberpunk 2077. Это крупнейший бесплатный апдейт в истории игры — он уже доступен обладателям проекта на ПК, PS5 и Xbox Series. Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте игры.

В обновлении 2.0 разработчики переработали боевую систему и систему полиции, улучшили механику киберимплантов, добавили возможность стрелять и вести ближний бой в транспортном средстве, переработали способности, а также многое другое. Критики называют апдейт важнейшим обновлением для Cyberpunk 2077.

Через пять дней, 26 сентября, на ПК, PS5 и Xbox Series выйдет и Phantom Liberty — единственное большое дополнение для Cyberpunk 2077. Оно расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун, а одного из главных героев сыграл знаменитый британский актёр Идрис Эльба.