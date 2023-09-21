«На пятёрочку из десяти». Данил gpk Скутин подвел итоги прошедшего DPC-сезона
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Мидер российской команды BetBoom Team по Данил gpk Скутин в интервью «Чемпионату» подвёл итоги сезона Dota Pro Circuit.
По словам киберспортсмена, его коллектив не заслужил высокой оценки из-за провала на первых двух мейджорах.
Такое, на пятёрочку из десяти. Учитывая, что мы два раза не смогли выйти из группы на мэйджоре — это грустная история.
При этом Скутин отметил, что в заключительной части DPC 2023 результаты BetBoom Team резко поползли вверх.
В первой части сезона у нас мало что получалось, в один момент всё стало валиться из рук, очень грустно в моменте было. А потом так произошло, что Ваня Pure перешёл на третью позицию, и у нас будто открылось второе дыхание. Намного проще стало общаться, играть, развиваться. Просто всё пошло как по маслу.
Полный текст интервью с gpk, где игрок также рассказывает о подготовке к предстоящему чемпионату мира The International 2023, вы можете прочитать в материале ниже.
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