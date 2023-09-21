Серверы первой Call of Duty: Warzone отключили навсегда

21 сентября в 19:00 по московскому времени Activision закрыла серверы оригинальной Call of Duty: Warzone. Это значит, что начиная с этой даты пользователи больше не смогут запустить и сыграть в шутер через официальный клиент игры.
Все внутриигровые покупки, которые совершили пользователи, автоматически перенесутся в Call of Duty: Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War или Vanguard — в зависимости от типов предметов. Отныне разработчики сфокусируются на поддержке Call of Duty: Warzone 2, которая теперь называется просто Call of Duty: Warzone.
Оригинальная Call of Duty: Warzone вышла весной 2020 года, спустя полгода после релиза Modern Warfare (2019). После выхода Warzone 2 проект переименовали в Caldera, официально назначив продолжение основой своих королевских битв. Таким образом, игра просуществовала примерно 3,5 года.
- 21 сентября 2023
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