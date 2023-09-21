В новом патче для Baldur's Gate 3 можно будет изменить внешность
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Разработчики Baldur's Gate 3 из студии Larian объявили в своём «Твиттере», что с релизом третьего патча в игре появится возможность изменить внешность героев. Напомним, очередной крупный апдейт для тайтла выйдет 22 сентября.
В лагере геймеров появится магическое зеркало, с помощью которого можно будет настроить внешность, голос и другие параметры. Однако игроки не смогут проделать подобного с персонажами по типу Шэдоухарт и Астариона.
Baldur's Gate 3 — масштабная ролевая игра Larian, которая получила очень тёплые оценки от критиков и геймеров. Многие заочно назвали Baldur's Gate 3 лучшей игрой года и считают, что все награды должна забрать именно она.
Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре проект должен выйти на Xbox Series.
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