Вышел тизер пятого сезона «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл

Стриминговый сервис Hulu и телеканал FX выпустили новый тизер пятого сезона «Фарго». В нём главная героиня занимается готовкой, после чего раздаётся обычный звонок в дверь — и девушка отправляется к двери с электрошокером и бейсбольной битой наперевес.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Действие пятого сезона «Фарго» развернётся в 2019 году. Сюжет расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон, которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман.

Главные роли в пятом сезоне исполнили Джон Хэмм («Безумцы»), Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джо Кири («Очень странные дела») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»). Сценаристом вновь выступил Ной Хоули, известный также по сериалу «Легион». Премьера шоу состоится уже 21 ноября.