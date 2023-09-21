Вышел тизер пятого сезона «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл

Стриминговый сервис Hulu и телеканал FX выпустили новый тизер пятого сезона «Фарго». В нём главная героиня занимается готовкой, после чего раздаётся обычный звонок в дверь — и девушка отправляется к двери с электрошокером и бейсбольной битой наперевес.
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.
Действие пятого сезона «Фарго» развернётся в 2019 году. Сюжет расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон, которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман.
Главные роли в пятом сезоне исполнили Джон Хэмм («Безумцы»), Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джо Кири («Очень странные дела») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»). Сценаристом вновь выступил Ной Хоули, известный также по сериалу «Легион». Премьера шоу состоится уже 21 ноября.
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