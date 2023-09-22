«Я знал, что это шедевр»: Дени Вильнёв — об «Оппенгеймере»

В недавнем интервью режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв рассказал о своих первых впечатлениях после просмотра «Оппенгеймера». Постановщик присутствовал на раннем показе и уже тогда понял, что Кристофер Нолан снял великое кино.

По словам Вильнёва, он в буквальном смысле удивился качеству фильма и назвал его шедевром сразу после просмотра. Чего режиссёр не ожидал, так это кассовых сборов, которые уже почти достигли $ 1 млрд. Вильнёв не думал, что лента столько соберёт из-за выбранной темы фильма про физику.

То, что происходит сейчас, снесло крышу моему прогнозу. Это трёхчасовой фильм о людях, говорящих о ядерной физике.

Дени считает, что будущее кино как раз за подобными фильмами на больших экранах.

Будущее кино — за IMAX и большими форматами. Зрители хотят увидеть то, чего они не могут увидеть дома. Они хотят получить настоящее событие.

«Оппенгеймер» официально не добрался до России, но в некоторых городах фильм либо уже показали, либо только готовятся показать.