«Я знал, что это шедевр»: Дени Вильнёв — об «Оппенгеймере»
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В недавнем интервью режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв рассказал о своих первых впечатлениях после просмотра «Оппенгеймера». Постановщик присутствовал на раннем показе и уже тогда понял, что Кристофер Нолан снял великое кино.
По словам Вильнёва, он в буквальном смысле удивился качеству фильма и назвал его шедевром сразу после просмотра. Чего режиссёр не ожидал, так это кассовых сборов, которые уже почти достигли $ 1 млрд. Вильнёв не думал, что лента столько соберёт из-за выбранной темы фильма про физику.
То, что происходит сейчас, снесло крышу моему прогнозу. Это трёхчасовой фильм о людях, говорящих о ядерной физике.
Дени считает, что будущее кино как раз за подобными фильмами на больших экранах.
Будущее кино — за IMAX и большими форматами. Зрители хотят увидеть то, чего они не могут увидеть дома. Они хотят получить настоящее событие.
«Оппенгеймер» официально не добрался до России, но в некоторых городах фильм либо уже показали, либо только готовятся показать.
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