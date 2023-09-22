Вышел трейлер Assassin's Creed Nexus — игры про известных ассасинов в VR

Издание IGN опубликовало полноценный геймплейный трейлер Assassin's Creed Nexus — игры по франшизе в виртуальной реальности с гарнитурой VR.

В ролике можно увидеть, что игрокам в роли ассасинов предстоит перемещаться по локациям, заниматься паркуром и устранять заданные цели, использовав различное оружие.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Играть предстоит за Эцио из Assassin's Creed 2, Коннора из Assassin's Creed 3 и Кассандру — она из Assassin's Creed Odyssey. Действие игры развернётся в разные эпохи, соответствующие ассасинам.

Assassin's Creed Nexus выйдет 16 ноября для VR-гарнитур Meta* Quest 2 и Quest 3.

* — Деятельность компании Meta на территории России считается экстремистской.