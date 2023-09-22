EA Sports FC 24 вышла в раннем доступе

Сегодня в 07:00 мск стала доступна EA Sports FC 24 для обладателей ультимативного издания. Игру уже можно запустить на всех доступных платформах.

Помимо раннего доступа, владельцы ультимативного издания также получили доступ к некоторым фишкам. Среди них: игрок кампании Nike в аренду в Ultimate Team на 24 матча, форма Nike x EA SPORTS FC в Ultimate Team, 4600 FC Points и многое другое.

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. По сути это тот же самый футбольный симулятор.

Официальный выход симулятора состоится 29 сентября на всех на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.