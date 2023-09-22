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Роберт Киркман планирует сделать семь или восемь сезонов «Неуязвимого»

Роберт Киркман планирует сделать семь или восемь сезонов «Неуязвимого»
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Шоураннер «Неуязвимого» Роберт Киркман в интервью изданию Polygon рассказал, что он вместе со своей командой планирует сделать семь или даже восемь сезонов проекта. Планов у Киркмана на мультсериал ещё много.

По словам шоураннера, примерно столько сезонов хватит, чтобы полностью охватит все комиксные события.

Я думаю, этого было бы достаточно, чтобы охватить весь комикс. И есть некоторые вещи, которые не вошли в комикс, и мне бы хотелось показать их в шоу.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Второй сезон шоу начнёт выходить с 3 ноября.

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