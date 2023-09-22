Дарья Мельникова точно вернётся к роли Жени во втором сезоне новых «Папиных дочек»
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Несколько дней назад стартовали съёмки второго сезона новых «Папиных дочек». В новом сезоне появятся все прошлые актёры, включая Дарью Мельникову, с которой были неясности во время первого сезона. Несмотря на заявления актрисы, она всё же снялась в проекте.
Актриса точно вернётся к роли Жени во втором сезоне. Во время просмотра первых серий шоу создаётся ощущение, будто сцены с Мельниковой вклеивали в сериал. Они происходят отдельно от остальных актёров. Во втором сезоне такого быть не должно.
Фото: СТС/Start
Сколько именно продлятся съёмки продолжения, неизвестно. Сюжет продолжит события первого сезона и расскажет о новых приключениях знакомых героев.
Премьера второго сезона наверняка состоится уже в 2024 году.
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