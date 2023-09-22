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Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда
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Актёр Ангус Клауд, известный по роли наркоторговца Феско О'Нила в сериале HBO «Эйфория», ушёл из жизни в возрасте 25 лет. Новости о его смерти появились в начале августа, но причин тогда раскрывать не стали.

По информации издания Deadline, смерть актёра наступила из-за передозировки запрещёнными веществами. Удалось выяснить, что передозировка произошла не намеренно, а случайно.

Помимо «Эйфории», крупных ролей в фильмографии актёра не было. Также он снялся в некоторых музыкальных клипах современных рэп-исполнителей.

После смерти Клауда многие коллеги актёра по «Эйфории» выразили свою скорбь и поддержку семьи. В том числе свой комментарий оставила и актриса Зендея, играющая в шоу HBO центральную роль.

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