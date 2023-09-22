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Вышел фильм «Дети шпионов: Армагеддон»

Вышел фильм «Дети шпионов: Армагеддон»
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Сегодня на сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Дети шпионов: Армагеддон». Это перезапуск франшизы с новыми героями, который снял Роберт Родригес — постановщик оригинальных фильмов серии.

Сюжет «Армагеддона» рассказывает, как дети величайших агентов мира случайно помогают могущественному разработчику видеоигр выпустить опасный вирус. Для спасения мира и своих родителей юным героям нужно одолеть злодея.

Главные роли в картине исполнили Закари Ливай, Джина Родригес, Коннор Эстерсон и Эверли Карганилья.

А ещё в Сети появился небольшой отрывок из ленты, в котором герои Закари Ливая и Джины Родригес дерутся с вражескими агентами.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netflix.

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