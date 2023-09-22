Комитет по «Оскару» в России приостановил работу

По информации ТАСС, Оскаровский комитет в России приостановил свою работу. Об этом рассказал продюсер Фёдор Попов, который входил в комитет.

По его словам, ряды комиссии сильно поредели, из-за чего и пришлось остановить её деятельность.

Я состоял в комиссии по выдвижению на «Оскар», когда она работала. Сейчас её ряды сильно поредели, и её деятельность остановилась.

Напомним, комитет ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Продюсер добавил, что выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, выглядело бы предельно неуместно.

Два собеседника ТАСС также подтвердили, что в 2023 году Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар».