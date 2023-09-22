Комитет по «Оскару» в России приостановил работу
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По информации ТАСС, Оскаровский комитет в России приостановил свою работу. Об этом рассказал продюсер Фёдор Попов, который входил в комитет.
По его словам, ряды комиссии сильно поредели, из-за чего и пришлось остановить её деятельность.
Я состоял в комиссии по выдвижению на «Оскар», когда она работала. Сейчас её ряды сильно поредели, и её деятельность остановилась.
Напомним, комитет ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Продюсер добавил, что выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, выглядело бы предельно неуместно.
Два собеседника ТАСС также подтвердили, что в 2023 году Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар».
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