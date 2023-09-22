На коробках iPhone 15 появилась скрытая защита от подделок

Apple решила всерьёз бороться с подделками смартфонов и добавила новый механизм защиты для коробок с iPhone 15. Речь идёт о специальном QR-коде и надписи «iPhone», которые можно обнаружить только под ультрафиолетовым светом.
По задумке компании, система поможет защитить покупателей в сторонних магазинах от приобретения фейковых iPhone 15. Кроме того, подобные меры помогут вычислить подержанные устройства, которые были переупакованы в неоригинальные коробки под видом новых. Интересно, что Apple не рассказывала о нововведении на своей презентации.
Так выглядит скрытая защита на коробках iPhone 15
Фото: 9toMac
Продажи iPhone 15 стартовали сегодня, 22 сентября. Смартфоны уже привезли и в Россию — первые устройства добрались до страны 21-го числа и совсем скоро поступят в продажу.
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