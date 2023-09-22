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Фильм «Чебурашка 2» выйдет в кинотеатрах России 1 января 2026 года

Фильм «Чебурашка 2» выйдет в кинотеатрах России 1 января 2026 года
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Всероссийская государственная телерадиокомпания объявила о работе над «Чебурашкой 2» — продолжением самого кассового фильма в истории российского проката. Картина выйдет в кинотеатрах уже 1 января 2026 года. Режиссёром вновь выступит Дмитрий Дьяченко, постановщик оригинальной ленты.

Официально: «Чебурашка 2» запущен в производство! Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Картина Дмитрия Дьяченко собрала более 7 млрд рублей, обогнав комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть «Аватара» (2009). Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.

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