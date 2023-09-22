В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Неудержимые 4»

21 сентября в кинотеатрах России состоялся выход «Неудержимых 4» — продолжение серии боевиков со знаменитыми голливудскими актёрами из 90-х. Лента вышла в российский прокат официально — фильм можно посмотреть в большинстве киносетей страны с официальным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале топКино. Права на видео принадлежат Global Film.

По сюжету ленты отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.

К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.