В России стартовали продажи iPhone 15 — одновременно с США и Европой

22 сентября в России начались продажи iPhone 15 — нового смартфона от компании Apple. Несмотря на то что гаджет официально не поставляется в страну, некоторые крупные торговые сети, включая МТС, «Мегафон», ReStore и другие, уже включили устройства в свой ассортимент.
Цены на гаджет разнятся, однако базовый iPhone 15 на 128 ГБ обойдётся россиянам от 125 тыс. рублей. Максимальная же версия iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ стоит примерно в два раза дороже — около 250 тыс. рублей. Одни сети начали продажи только по предзаказу, тогда как другие уже устроили полноценный запуск новых гаджетов Apple в магазинах.
Таким образом, продажи iPhone 15 стартовали в России одновременно со всем миром. В новую линейку смартфонов входят четыре вида устройств: базовый iPhone 15, увеличенный iPhone 15 Plus, премиальный iPhone 15 Pro и флагман iPhone 15 Pro Max.
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